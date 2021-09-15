Туман и заморозки: в Ленобласти портится погода

Туман и заморозки: в Ленобласти портится погода
В Ленобласти температура может опуститься до -1. Фото: unsplash

В Ленинградской области в четверг, 16 сентября, вот уже который день облачная погода с редкими прояснениями.

Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме этого, жителей региона предупредили о небольшом дожде. Отмечается, что в некоторых районах может быть туман.

Порывы ветра будут северными и северо-восточными слабыми.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +8…+13 градусов.

Стоит заметить, что в некоторых районах будут заморозки до -1 градуса.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 14 сентября должны были дать отопление.

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