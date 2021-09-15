Туман и заморозки: в Ленобласти портится погода

В Ленинградской области в четверг, 16 сентября, вот уже который день облачная погода с редкими прояснениями.
Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Кроме этого, жителей региона предупредили о небольшом дожде. Отмечается, что в некоторых районах может быть туман.
Порывы ветра будут северными и северо-восточными слабыми.
Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем же будет потеплее, термометры покажут +8…+13 градусов.
Стоит заметить, что в некоторых районах будут заморозки до -1 градуса.
Атмосферное давление практически не изменится.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 14 сентября должны были дать отопление.