В Ленобласти с 14 сентября дадут отопление

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что с сегодняшнего дня в домах жителей 47-ого региона станет тепло.

О том, что стартует отопительный сезон сообщает во вторник, 14 сентября, пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

«Сегодня в области начинается отопительный сезон. В течение трёх дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде», — приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября. В Северной столице обеспечена стопроцентная готовность объектов энергетики к новому отопительному сезону. К подаче тепла готовы все школы, детские сады и медицинские учреждения.