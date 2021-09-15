В Испании впервые в истории лечили подростка от игровой зависимости

Парень провел в больнице два месяца.

В Испании подросток угодил в больницу из-за игровой зависимости. Он провел в учреждении два месяца, прежде чем вернулся к обычной жизни. Об этом сегодня, 15 сентября, пишет РИА Новости.

Известно, что пациент не выходил из дома и практически ни с кем не общался. Он отказывался принимать помощь и продолжал играть в компьютер. Тем временем ребенок плохо спал и в какой-то момент перестал мыться.

Врачи выяснили, что у пациента сразу несколько диагнозов. У него нашли расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя после смерти матери. Мальчик играл, чтобы забыться.

Напоминаем, что в 2018 году зависимость от видеоигр признали психической болезнью.

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