Найден предполагаемый убийца 9-летней Вики, пропавшей летом в Орловской области

В преступлении обвиняется местный житель.

В Орловской области сегодня, 15 сентября, задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Ребенок по имени Вика пропала в селе Казарь летом 2021 года. Долгое время ее разыскивали, малышка считалась безвестно исчезнувшей. 18 июня ее тело отыскали в подвале многоквартирного дома. Опознать Вику удалось по одежде, которая хорошо сохранилась.

В преступлении обвиняется местный житель, в отношении которого проводятся следственные действия. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал возможного убийцу школьниц в Кузбассе, он признал вину.