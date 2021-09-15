У Ирины Хакамады горе: умер муж журналистки

Журналистка не стала называть причины летального исхода.

Российский политик, журналистка и писательница Ирина Хакамада сегодня, 15 сентября, заявила о смерти супруга. Трагичной новостью она поделилась в Instagram-аккаунте, посвятив ей сториз.

Непонятно, по какой причине умер 65-летний Владимир Сиротинский. Напоминаем, что мужчина был главой образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo.

Хакамада и Сиротинский познакомились в 1995 году в восточной Швейцарии. Это был четвертый брак журналистки, в которой родилась дочь Маша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла мать премьер-министра Великобритании. Она была профессиональным художником, но из-за болезни Паркинсона ей становилось с каждым днем все труднее продолжать заниматься любимым делом.