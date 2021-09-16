Бритни Спирс исчезла из Instagram после объявления о помолвке

Бритни Спирс исчезла из Instagram после объявления о помолвке
Спирс сделали предложение. Фото: скриншот Instagram

Фанаты распереживались за любимую певицу, но, как выяснилось, зря.

Американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение. Если попробовать зайти на профиль, то высвечивается сообщение «Извините, эта страница недоступна».

Позже выяснилось, почему Спирс пропало. Она объяснила свой поступок в Twitter. Артистка написала, что решила отдохнуть от социальных сетей и насладиться прекрасным и долгожданным моментом.

«Просто сделаю небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать мою помолвку. Скоро вернусь!»

— написала Спирс.

Напоминаем, что певица недавно показала поклонником помолвочное кольцо, которое ей подарил жених. Спирс выглядела очень счастливой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс помолвилась со своим бойфрендом.

Бритни Спирс помолвка соцсети


 

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