Бритни Спирс помолвилась со своим бойфрендом

Бритни Спирс помолвилась со своим бойфрендом
Спирс сделали предложение. Фото: скриншот Instagram

Артистка встречается с фитнес-тренером на протяжении пяти лет.

Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте сегодня, 13 сентября.

Спирс выложила ролик, на котором запечатлена со своим 27-летним парнем. Она продемонстрировала красивое кольцо – певица признается, что ей украшение очень нравится.

«Черт возьми, я не могу в это поверить»,

— написала певица.

Известно, что Спирс и Асгари встречаются с 2016 года после съемок музыкального клипа Slumber Party. Менеджер Асгари Брэндон Коэн подтвердил в комментарии для издания факт помолвки.

Напоминаем, что сейчас американская звезда борется за свою свободу и пытается освободиться от опеки отца. С 2008 года он контролирует большинство аспектов жизни Спирс, что очень ей надоело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Бритни Спирс подал документы для отказа от опекунства над певицей.

Бритни Спирс инстаграм помолвка


 

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