Отец Бритни Спирс подал документы для отказа от опекунства над певицей

Джеймс Спирс, отец поп-исполнительницы Бритни Спирс, направил во вторник в суд Лос-Анджелеса прошение с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью.

Об этом рассказал телеканал CNN.

«Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — сообщает, телеканал ссылаясь на слова певицы.

Для того, чтобы прошение могло вступить в свою законную силу, необходимо, чтобы его рассмотрели в суде. Следующее заседание по данному делу состоится 29 сентября.

Напомним, что пока Бритни Спирс находится «под крылом» отца, то большинство аспектов жизни женщины на контроле ее родственника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец Бритни Спирс хочет $2 млн за отказ от опекунства над дочерью