В Росстате заявили о снижении цен на бензин

В Росстате заявили о снижении цен на бензин
Цены на бензин снизились в 35 регионах РФ. Фото: Pixabay

Средние потребительские цены на бензин в РФ во вторую неделю сентября снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр.

Согласно данным Росстата, бензин Аи-92 в среднем стоит 45,94 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 6 копеек – до 49,76 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 снизилась на 1 копейку – до 57,56 рубля за литр.

Отмечается, что цены на бензин снизились в 35 регионах РФ. Самое заметное снижение цен произошло в Йошкар-Оле – на 0,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия получила «серебро» в рейтинге по дешевизны бензина марки АИ-95 среди 32 Европейских стран. Россия уступила только соседу Казахстану, где литр 95-го обойдется в 34 рубля, а в нашей стране 49 рублей.

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