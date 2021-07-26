Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
"Золото" в этом рейтинге взял Люксембург. Фото: pexels

Россия получила «серебро» в рейтинге по дешевизны бензина марки АИ-95 среди 32 Европейских стран. Россия уступила только соседу Казахстану, где литр 95-го обойдется в 34 рубля, а в нашей стране 49 рублей. Самое дешевое топливо можно приобрести в Казахстане — 33 рубля за литр. В нашей стране дизельное второе по дешевизне — 50 рублей за литр.

В рейтинге стран Европы по доступности бензина Россия оказалась в середине — на 16 месте, между Италией и Казахстаном. Жители России могут приобрести на свою среднемесячную зарплату около тысячи литров 95-го. «Золото» в этом рейтинге взял Люксембург, его жители могут себе позволить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату, внизу рейтинга сестра Украина и 379 литра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге.

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