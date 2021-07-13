Стало известно как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге

Биржевая цена бензина АИ-92 в России поставила новый рекорд, в моменте тонна стоила 56 024 рубля за тонну.
АБН сообщает о причинах и последствиях роста цен, ссылаясь на слова вице-президента Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олега Ашихмина.
Кроме этого, к максимальным показателям стремится и цена дизеля – 51937 рублей за тонну.
Олег Ашихмин отмечает, что оптовые цены в этом году исчерпали уже свое влияние на розницу, которая уже выбрала весь «коэффициент инфляции, на который регуляторы в начале года разрешили повышать цены».
Эксперт сообщает, что розничные цены регулируются вручную, при этом на все остальное будто бы есть рынок.
«При этом сейчас идет постоянный диспаритет оптовых и розничных цен. Розница уже работает фактически в ноль, а скоро начнет в убыток. Отгрузок топлива от нефтяных компаний независимым операторам не хватает», — заявляет Ашихмин.
Руководитель Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников поясняет, что рост оптовых цен связан с повышенным спросом на топливо на фоне роста внутреннего туризма.
Чтобы решить проблемы «Российский топливный союз» создал ряд мер, которые были предложены в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Эксперты советуют повысить экспортные пошлины на бензин. Однако Рыбников думает, что такое решение краткосрочно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сеть АЗС «Газпромнефть» увеличилась до 101 станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.