Стало известно как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге

Предыдущее обновление рекордов было зафиксировано на прошлой неделе, когда цена АИ-92 превысила исторический максимум мая 2018 года, но впоследствии немного снизилась. Фото: Pixabay

Предыдущее обновление рекордов было зафиксировано на прошлой неделе, когда цена АИ-92 превысила исторический максимум мая 2018 года, но впоследствии немного снизилась. Фото: Pixabay

Биржевая цена бензина АИ-92 в России поставила новый рекорд, в моменте тонна стоила 56 024 рубля за тонну.

АБН сообщает о причинах и последствиях роста цен, ссылаясь на слова вице-президента Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олега Ашихмина.

Кроме этого, к максимальным показателям стремится и цена дизеля – 51937 рублей за тонну.

Олег Ашихмин отмечает, что оптовые цены в этом году исчерпали уже свое влияние на розницу, которая уже выбрала весь «коэффициент инфляции, на который регуляторы в начале года разрешили повышать цены».

Эксперт сообщает, что розничные цены регулируются вручную, при этом на все остальное будто бы есть рынок.

«При этом сейчас идет постоянный диспаритет оптовых и розничных цен. Розница уже работает фактически в ноль, а скоро начнет в убыток. Отгрузок топлива от нефтяных компаний независимым операторам не хватает», — заявляет Ашихмин.

Руководитель Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников поясняет, что рост оптовых цен связан с повышенным спросом на топливо на фоне роста внутреннего туризма.

Чтобы решить проблемы «Российский топливный союз» создал ряд мер, которые были предложены в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Эксперты советуют повысить экспортные пошлины на бензин. Однако Рыбников думает, что такое решение краткосрочно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сеть АЗС «Газпромнефть» увеличилась до 101 станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.