ПФР напомнил об изменениях в начислении выплат пенсионерам за «сельский стаж»

Однако со следующего года это правило изменится. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Однако со следующего года это правило изменится. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российские пенсионеры будут продолжать получать надбавку за «сельский стаж» в размере 1/4 даже после переезда в город.

Так, начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Пенсионного фонда по Амурской области Наталья Кучеренко напомнила, что сейчас пенсионеры перестают получать надбавку при переезде в город. Однако со следующего года это правило изменится. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Там отметили, что надбавка за «сельский стаж» к пенсии начисляется тем россиянам, которые имеют стаж работы на селе не менее 30 лет, а также живут в селе и не работают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция проверят обстоятельства гибели 73-летней женщины на 75-м километре железнодорожного перегона Рощино-Каннельярви в Ленобласти. Там ее насмерть сбила электричка Петербург — Выборг.