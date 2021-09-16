В Петербурге школьница отравилась хлором

В Петербурге школьница отравилась хлором
Семья полная, на учете  не стоит. Фото: Pixabay

В Петербурге, в Выборгском районе школьница отравилась хлором.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что с диагнозом «острое ингаляционное отравление парами хлора, химический ожог парами хлора» в тяжёлом состоянии госпитализировали 12-летнюю девочку.

Школьница дома, в ванной надышалась парами хлора, после того, как на пакет с хлоркой попала вода.

Семья полная, на учете не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга подросток после того, как выпила спиртное, отравилась. 11 сентября, примерно в 20:24 из детской больницы поступило сообщение в отдел полиции. Оказалось, что полчаса назад, с отравлением алкоголем в тяжелом состоянии госпитализирована несовершеннолетняя. 15-летняя девочка, проживает в Ленинградской области в деревне Федоровское.

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