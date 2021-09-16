Будущие новоселы долгостроя ЖК «Галактика» благодарят правительство Ленобласти

Будущие новоселы долгостроя ЖК «Галактика» благодарят правительство Ленобласти
Дольщики почти не верили в успешный исход дела, ведь стройку приостановили еще три года назад. Фото: pixabay

В Ленобласти закончили еще один долгострой – в скором времени ключи передадут более 300 владельцам квартир.

Накануне стало известно, что Комитет государственного строительного надзора выдал заключение о соответствии для ЖК «Галактика». Это значит, что долгострой в Новом Девяткино скоро будет сдан в эксплуатацию – и жильцы проблемного дома получат заветные ключи. Об этом сообщает «Оnline47».

Всего в «Галактике» 326 договоров долевого участия. Дольщики почти не верили в успешный исход дела, ведь стройку приостановили еще три года назад. Однако дом все-таки достроили благодаря тому, что правительство Ленобласти нашло для достройки компанию-инвестора.

Примечательно, что это уже девятый завершенный долгострой в Ленобласти с начала этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для гостей и жителей Петербурга открылось новое общественное пространство. Оно появилось после благоустройства Новосмоленской набережной.

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