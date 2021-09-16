В Тибете нашли наскальные изображения: древние отпечатки ладоней

В Тибете нашли наскальные изображения: древние отпечатки ладоней
В Тибете обнаружили древнейшие наскальные изображения отпечатков ладоней человека. Фото: pixabay

В районе Центральной Азии ученые обнаружили древнейшие следы рук. Их оставляли дети на известняке.

Анализировать уникальную находку принялась целая группа деятелей науки. Руководил процессом китайский исследователь Дэвид Чжан.

Ученые считают, что париетальное искусство чаще всего состоит из картин, рисунков, гравюр на поверхности камней. Их обычно находят в пещерах. Однако здесь исследователи столкнулись с исключительным случаем. Тибетские следы нашли совершенно в другом месте.

Появление и существование находки относят примерно к 169 000 до 226 000 лет до нашей эры. Если сведения окажутся правдивыми, то отпечатки станут самым ранним известным в настоящее время примером такого вида искусства в мире.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые сумели сканировать содержимое квартиры через дверной замок.

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