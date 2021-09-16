Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров российской молодёжи дном

Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров российской молодёжи дном
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал блогеров бездельниками и обратил внимание на проблему кадров в России. Фото: скриншот Instagram

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дном» кумиров российской молодёжи.

Он отметил, что на данный момент видно, как акценты смещаются и кого любит молодежь. В основном, это блогеры и люди из шоу-бизнеса. Аксенов обратил внимание на то, что там нет ни врачей, ни учителей, ни героев России.

Он назвал людей из молодежного рейтинга доверием «Дном», а также сказал, что они не приносят стране никакой пользы. Аксенов отметил, что блогеры лишь обеспечивают деградацию российской молодежи. Об этом сообщает «Крым 24».

Глава Крыма уверен, сейчас пропаганда быстрого заработка поставлена «на поток», а деньги и просмотры получают за то, что показывают какую-либо часть тела и высказываются «матом». Он назвал блогеров бездельниками и обратил внимание на проблему кадров в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рэпер и главный «аристократ» Росиии Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи.

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