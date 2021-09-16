В Пулково в четверг задержали с вылетом 5 самолетов

В четверг, 16 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международный рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Хельсинки, Сочи, Новосибирска и Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С вылетом задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:45, однако вылет сдвинули на 14:50.
Далее с опозданием вылетит рейс до Хельсинки. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:10, но самолет полетит лишь в 15:30.
Позднее, чем планировалось полетит самолет в Сочи. Судно должно было подняться в 15:55.
Также задерживают рейс до Новосибирска. Самолет должен был улететь в 16:45.
Кроме того, позже положенного вылетит рейс Калининграда — в 17:10. Воздушное судно должны были отправить в 16:45.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что при заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.