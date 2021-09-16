Заболевания глаз могут спровоцировать развитие деменции

Покупатели смогут оценить очки уже в 2020 году. Фото: Pixabay

Покупатели смогут оценить очки уже в 2020 году. Фото: Pixabay

Как возрастные нарушения зрения сказываются на мыслительных способностях человека? В статье, опубликованной в журнале British Journal of Ophthalmology, говорится о том, что возрастная макулодистрофия, катаракта, диабет, связанный с нарушениями зрения, могут предшествовать развитию деменции.

Взаимосвязь заболеваний глаз в пожилом возрасте и деменции была установлена при анализе данных Британского биобанка о 12364 людях возрастом 55-73 года в период с 2006 по 2010 годы.

«По сравнению с людьми, у которых не было офтальмологических заболеваний в начале исследования, риск деменции был на 26% выше у лиц с возрастной дегенерацией желтого пятна, на 11% выше у лиц с катарактой и на 61% выше у лиц с заболеваниями глаз, связанными с диабетом», — говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер. Оно не фокусируется на причинах, по которым заболевания глаз в пожилом возрасте способствуют ускоренному развитию деменции.

Тем не менее по результатам анализа была выявлена закономерность — возрастные нарушения зрения так или иначе связаны с деменцией.

Кто оказался в группе риска?

В начале исследования участников спросили, испытывали ли они когда-либо сердечный приступ, стенокардию, инсульт, высокое кровяное давление или диабет, и были оценены на предмет депрессии. Диабет, болезни сердца, инсульт и депрессия — все это было связано с повышенным риском развития деменции.

Список самых распространенных заболеваний глаз

Кроме близорукости, дальнозоркости и астигматизма чаще всего ставят следующие диагнозы:

1. Синдром «сухого глаза». Часто встречается у пожилых людей и тех, кто много времени проводит за компьютером, носит контактные линзы.

2. Глаукома. Одна из основных причин потери зрения. Недуг развивается, как правило, после 50 лет и связан с высоким внутриглазным давлением.

3. Катаракта. Первый ее признак – затуманенное зрение.

4. Макулодистрофия. Еще один возрастной недуг, связанный с дегенерацией сетчатки.

5. Диабетичнская ретинопатия. Чаще всего им страдают те, у кого нарушена толерантность к глюкозе. Высокий уровень сахара в крови разрушает кровеносные сосуды, в том числе те, что питают сетчатку.