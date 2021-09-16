Блогера, прижавшего полицейскому руку дверью, заключили под стражу

Блогера, прижавшего полицейскому руку дверью, заключили под стражу
Гонщика задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Блогер, гонявший по Невскому проспекту и снимавший это на видео, арестован. Смольнинский районный суд 16 сентября заключил нарушителя под стражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ранее мужчина был дальнобойщиком.

13 сентября полицейские установили, что по Невскому проспекту в состоянии сильного алкогольного опьянения едет 31-летний блогер. Мужчина вел онлайн-трансляцию в Сети.

Нарушителя задержали и отправили в отдел полиции. От медицинского освидетельствования он отказался.

Кроме административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение сотрудникам полиции, блогер при задержании прищемил силовику руку.

По факту причинения правонарушителем травм полицейскому материалы были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Жени Егоровой.

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