Блогера, прижавшего полицейскому руку дверью, заключили под стражу

Блогер, гонявший по Невскому проспекту и снимавший это на видео, арестован. Смольнинский районный суд 16 сентября заключил нарушителя под стражу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ранее мужчина был дальнобойщиком.
13 сентября полицейские установили, что по Невскому проспекту в состоянии сильного алкогольного опьянения едет 31-летний блогер. Мужчина вел онлайн-трансляцию в Сети.
Нарушителя задержали и отправили в отдел полиции. От медицинского освидетельствования он отказался.
Кроме административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение сотрудникам полиции, блогер при задержании прищемил силовику руку.
По факту причинения правонарушителем травм полицейскому материалы были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело
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