Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Жени Егоровой

В Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Виновник столкновения сел за руль в нетрезвом виде.
Авария случилась сегодня, 4 сентября, на улице Жени Егоровой. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, виновник дорожного инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, кроме непосредственно машин.
Нарушителя задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Красносельском районе. Водитель арендованного авто снес целый ряд машин.