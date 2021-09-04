Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Жени Егоровой

ДТП у Гатчины. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП у Гатчины. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Виновник столкновения сел за руль в нетрезвом виде.

Авария случилась сегодня, 4 сентября, на улице Жени Егоровой. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, виновник дорожного инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, кроме непосредственно машин.

Нарушителя задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Красносельском районе. Водитель арендованного авто снес целый ряд машин.