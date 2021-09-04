Каршеринг снес целый ряд припаркованных авто на Здоровцева

Каршеринг снес целый ряд припаркованных авто на Здоровцева
ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Красносельском районе.

Авария случилась сегодня, 4 сентября, возле дома № 27 на улице Здоровцева. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель арендованного авто въехал в припаркованные машины. В результате помят оказался целый ряд авто. Судя по фотографиям с места аварии, машины сильно пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга полицейские задержали двоих приезжих, которые угнали каршеринг и попали на нем в ДТП.

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