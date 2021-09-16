В Ленобласти сдали еще один проблемный дом

Дольщики совсем скоро получат ключи от своих квартир. Фото: pixabay

Дольщики совсем скоро получат ключи от своих квартир. Фото: pixabay

Десятиэтажный объект должны были сдать еще в сентябре 2020 года.

В Агалатово наконец достроили проблемный ЖК «84 Высота». Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Десятиэтажное здание планировали сдать еще в сентябре 2020 года, но сроки передачи ключей были нарушены. Чтобы ускорить процесс, власти привлекли к решению проблемы правоохранительные, надзорные органы, проводила заседания штабов по завершению строительства и оказывала консультативную помощь застройщику. В результате удалось достроить объект без привлечения дополнительных средств из бюджета.

Напоминаем, что дом в ЖК «84 Высота» рассчитан на 54 квартиры. Прочие корпуса были введены в эксплуатацию до этого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что будущие новоселы долгостроя ЖК «Галактика» скоро получат ключи.