СКА всухую обыграл «Сочи»

Петербургские хоккеисты выиграли со счетом 2:0.

В Сочи сегодня, 16 сентября, состоялась встреча СКА и клуба «Сочи». Матч КХЛ во дворце сорта «Большой» завершился со счетом 2:0 в пользу петербургской команды.

Известно, что автором дубля стал Йоонас Кемппайнен. Он отличился сначала на 38-й минуте, а затем на 32-й.

«Юханссон сушит второй матч подряд, Кемппайнен делает дубль! Побеждаем в Сочи и везем в Петербург четыре очка»,

— написали представители клуба СКА в Instagram-аккаунте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ. Шайбы забросили Антон Бурдасов (на 23-ей минуте) и Кирилл Марченко (37-ая минута). В составе «Спартака» из-за травмы не было финского нападающего Йори Лехтеря.