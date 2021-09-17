В Петербурге открылись избирательные участки

В Петербурге открылись избирательные участки
Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Фото: Baltphoto

Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) в пятницу в Петербурге.

В России начинаются выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания. Одномандатных округов в Северной столице 8, поэтому петербуржцы смогут выбрать 8 кандидатов в ЗакС. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

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