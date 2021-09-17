Член избиркома Петербурга: «о нарушениях, связанных с фальсификациями, сообщений нет»

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

В пятницу, 17 сентября, на пресс-конференции Горизбиркома в Доме журналистов член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа рассказал о работе КОИБов — электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней.

«Все работает, комплекс принимает бюллетени, голоса учитываются», — заявил представитель избиркома. «О каких-то нарушениях, которые можно было бы назвать предпосылкой к фальсификации, к какому-то искажению результатов волеизъявления, на данный момент сообщений нет», — подытожил Зацепа.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Петербурге проходят выборы депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание.