Глава ГИК Петербурга Чечина: принять участие в выборах смогут почти 4 млн человек

В Северной столице с 17 по 19 сентября голосуют за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Председатель Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталья Чечина рассказала главные подробности начавшихся выборов.

На данный момент в городе работают 1 940 «постоянных» избирательных участков. Еще 112 находятся в местах временного пребывания избирателей — так, 55 установлены на судах, 44 — в больничных стационарах (причем 11 — в красных зонах. Избирательные участки организованы в СИЗО, вокзалах, аэропортах и даже на полярных станциях.

Участвовать в выборах в Петербурге могут 3 млн 868 тысяч 841 человек. Для голосования изготовлено 15 млн 986 тысяч 800 бюллетеней. Все участки работают с 8:00 до 20:00 с 17 по 19 сентября включительно.

Голосование проходит в условиях пандемии коронавируса, поэтому организаторы внимательно следят за соблюдением антиковидных мер: на участки доставлено 3 млн 213 тысяч 700 одноразовых масок, 2 млн 710 тысяч 100 пар одноразовых перчаток для избирателей и 503,6 тысяч пар — для членов избиркомов. Предусмотрены даже помещения для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию — например, тех, кто пришел с повышенной температурой.

Наблюдать за выборами будут 6 546 добровольцев, из них 4 047 — от избирательных объединений, 1 956 — от субъектов общественного контроля, а 543 — от кандидатов. Кроме того, в Петербурге работают 16 международных экспертов, представители Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и сотрудники ВЦИОМ.

Ранее Gazeta.SPb публиковала памятку о том, где, когда и как можно проголосовать в Петербурге.