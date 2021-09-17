Американцы активно пытаются вмешаться в выборы в России

В ЦИК рассказали о кибератаках на российские сайты.

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что с самого утра сегодня, 17 сентября, были организованы кибератаки на два крупных российских сайта. Речь идет про сайт дистанционного электронного голосования и сайте Госуслуг. Новостью поделились в Telegram-канале ЦИКа.

Оба портала активно задействованы в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает, что чаще всего вмешаться в выборы пытаются хакеры из США, Германии и Кореи, реже – Китая.

«Как видите – интерес к выборам большой»,

— комментирует Памфилова.

Напоминаем, что выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции.