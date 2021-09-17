Американцы активно пытаются вмешаться в выборы в России

Американцы активно пытаются вмешаться в выборы в России
Памфилова прокомментировала кибератаки. Фото: kremlin.ru

В ЦИК рассказали о кибератаках на российские сайты.

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что с самого утра сегодня, 17 сентября, были организованы кибератаки на два крупных российских сайта. Речь идет про сайт дистанционного электронного голосования и сайте Госуслуг. Новостью поделились в Telegram-канале ЦИКа.

Оба портала активно задействованы в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает, что чаще всего вмешаться в выборы пытаются хакеры из США, Германии и Кореи, реже – Китая.

«Как видите – интерес к выборам большой»,

— комментирует Памфилова.

Напоминаем, что выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин проголосует на думских выборах онлайн: президент остается на самоизоляции.

выборы кибератака цик элла памфилова


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американцы активно пытаются вмешаться в выборы в России
Глава ГИК Петербурга Чечина: принять участие в выборах смогут почти 4 млн человек
Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев
Песков назвал отношение Кремля к «Умному голосованию»
Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо
В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 500 человек
Жители Киришей вовсю голосуют: без шумихи и нарушений
На Кустодиева мужчина устроил стрельбу