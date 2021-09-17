В Петербурге со стрельбой задержали 18-летнего гонщика без прав

В Петербурге со стрельбой задержали 18-летнего гонщика без прав
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Парень не реагировал на требования об остановке.

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего парня, который управлял автомобилем, не имя при этом прав. Он пытался скрыться от сотрудников ДПС, но у него ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Все случилось 15 сентября у дома 7 по набережной 40 лет Комсомола. Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться. Тот не послушал и попытался скрыться от полицейских. На Ленинградском шоссе пришлось стрелять и только на 132 километре автодороги «Скандинавия» беглеца остановили.

За рулем оказался совершеннолетний, не имеющий прав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от ночной погони на Луначарского.

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