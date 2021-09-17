Главу горизбиркома Чечину не смутили 60 тысяч голосующих на дому в Красносельском районе

Председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что не видит ничего подозрительного в том, что среди жителей Красносельского района 60 тысяч человек воспользовались опцией надомного голосования.

В пятницу, 17 сентября, в ходе пресс-конференции с членами горизбиркома, посвященной первому дню выборов в Государственную думу и Законодательное собрание, Наталью Чечину спросили, не смущает ли её появившаяся на просторах интернета информация о 60 тысячах избирателей в Красносельском районе, которые решили проголосовать на дому.

Председатель комиссии, однако, считает, что это число не вызывает подозрений. «С учетом ситуации санитарно-эпидемиологической, я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема», — подчеркнула Чечина.

Позже этот вопрос прокомментировал и член избиркома Юрий Кузьмин. Он также заявил, что «никакой аномалии» в ситуации не видит, поскольку многие граждане осознают реальную опасность коронавируса и «пользуются своим правом голосовать дома».

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Петербурге проходят выборы депутатов в Государственную Думу и Законодательное собрание. Gazeta.SPb публиковала памятку для избирателей.