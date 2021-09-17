Блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда предложили выплатить по 50 тыс. рублей

Президент на встрече с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фото: kremlin.ru

Президент на встрече с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фото: kremlin.ru

Путин выступил с инициативой в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

Президент России Владимир Путин в разговоре с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Инициативу президент приурочил к 80-летней годовщине открытия Дороги жизни. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет ТАСС.

Средства могут получить россияне, постоянно проживающим на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Путин выразил надежду, что блокадники получат деньги своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

Глава государства напомнил, что 8 сентября 1941 года сомкнулась блокада Ленинграда, а уже через несколько дней после того, как город был стиснут в кольце, через Ладогу открылась Дорога жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПФР напомнил об изменениях в начислении выплат пенсионерам за «сельский стаж».