В избиркоме Петербурга объяснили появление женщины с пачкой бюллетеней в сумке

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

Женщина пыталась пронести их на территорию избирательного участка и многие посчитали, что она занимается фальсификацией.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал инцидент на УИК №2188, куда женщина пыталась пронести пачку бюллетеней.

Он отметил, что сотрудники участковой избирательной комиссии работают в детском саду. Они не успели подготовить бюллетени и решили вынести их на работу, чтобы доделать. 17 сентября выяснилось, что бюллетеней не хватает.

«Тогда председатель УИКа обратилась к члену комиссии с правом решающего голоса и попросила ее вернуть бюллетени. На входе на участок сотрудники МВД РФ раскрыли сумку и обнаружили бюллетени. Кто-то стал сразу кричать, что это будущие вбросы, и женщина просто запаниковала»,

— объяснил Кузьмин.

Бюллетени сейчас лежат в сейфе – их положили туда в присутствии полиции. Кузьмин подчеркнул, что ничьи избирательная права не были нарушены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что член избиркома Петербурга заявил: «о нарушениях, связанных с фальсификациями, сообщений нет».