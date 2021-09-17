В Волхове женщина утопила новорожденную дочь в ведре с водой

В Ленинградской области в городе Волхов мать новорожденной девочки могла утопить ее в ведре с водой.

Следственный отдел по городу Волхов Следственного управления СК России по Ленобласти расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Фигурантом стала 29-летняя местная жительница.

Следствие считает, что 16 сентября подозреваемая у себя в квартире родила живую девочку, после этого она убила ее, поместив в ведро с водой.

Позднее гражданку отправили в реанимацию в тяжёлом состоянии, ей стало плохо.

На место случившегося выехало руководство следственного отдела Волхова, судебно-медицинский эксперт и полицейские.

Также было осмотрено место происшествия и допрошены свидетели. Вскоре начнутся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в теле новорожденного оставили иглу. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело.