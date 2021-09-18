Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач»

Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни. Фото: кадр из фильма

Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни. Фото: кадр из фильма

Народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев умер в возрасте 76 лет. Актер сыграл свыше 100 ролей. Зритель видел Иргашева и в советских фильмах, и в современных сериалах.

О том, что артиста не стало, рассказал его друг и коллега Улугбек Юлдашев в Сети. Он посвятил Иргашеву пост.

«Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича», — объяснил артист.

В данный момент неизвестно, в связи с чем скончался мужчина, также как и нет информации о том, когда состоятся похороны.

Известно, что Шухрат Иргашев уроженец Ташкента, он родился 19 июня 1945 года. В 23 года актер закончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, а уже в возрасте 32 лет получил звание народного артиста Узбекистана.

Зритель мог видеть актера в таких проектах, как «Меч», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Боец», «Красная королева», «Нюхач», «Склифосовский», «Знахарь».

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