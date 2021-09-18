В Петербурге начался второй день голосования

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Утром 18 сентября в Петербурге снова открылись избирательные участки.

В Северной столице с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. По состоянию на 20:00 в первый день голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 16,85%.

В Петербурге открыто 1 940 избирательных участков, которые открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. На избирательном участке после предъявления паспорта горожанам выдадут два бюллетеня для голосования за кандидатов в Госдуму (по федеральному и одномандатному избирательным округам), а также бюллетени для голосования за будущих депутатов Заксобрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.