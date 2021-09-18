Подозреваемые в угонах корейских машин предстанут перед судом в Петербурге

Подозреваемые в угонах корейских машин предстанут перед судом в Петербурге
Угонщиков задержали. Фото: pixabay

В Петербурге перед судом предстанут двое иностранцев, обвиняемых в серии краж автомобилей среднего класса.

Завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении двух граждан сопредельного государства, в возрасте 28 и 47 лет, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

В период с января по февраль 2020 года они угнали семь автомобилей Kia и Hyundai. Общая сумма оценивается в почти 4 млн рублей.

Кражи были совершены в Красногвардейском, Кировском, Московском, Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Машины перегоняли в специально подготовленные места и разбирали на запчасти, которые затем шли на продажу.

Подозреваемых пока отправили под домашний арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга правоохранители остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 18-летний водитель под чужим аккаунтом.

автоугоны иномарки уголовное дело


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемые в угонах корейских машин предстанут перед судом в Петербурге
В Гатчине потушили частный дом на 70 «квадратов»
При столкновения катера с опорой Гренадерского моста пострадали три человека
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
В Петербурге в субботу ожидается +12 градусов, без дождей
В Бокситогорске из-за пожара эвакуировали шесть человек
В Петербурге начался второй день голосования
Психолог рассказала, чем полезно безделье