Подозреваемые в угонах корейских машин предстанут перед судом в Петербурге

В Петербурге перед судом предстанут двое иностранцев, обвиняемых в серии краж автомобилей среднего класса.

Завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении двух граждан сопредельного государства, в возрасте 28 и 47 лет, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

В период с января по февраль 2020 года они угнали семь автомобилей Kia и Hyundai. Общая сумма оценивается в почти 4 млн рублей.

Кражи были совершены в Красногвардейском, Кировском, Московском, Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Машины перегоняли в специально подготовленные места и разбирали на запчасти, которые затем шли на продажу.

Подозреваемых пока отправили под домашний арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга правоохранители остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 18-летний водитель под чужим аккаунтом.