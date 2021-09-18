В Ленобласти пройдут небольшие дожди в воскресенье

В воскресенье, 19 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут 0…+5 градусов, местами преимущественно на востоке будет -1…-4 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.