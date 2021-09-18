Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют

Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют

Второй день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области проходит активно, безопасно и в дружественной обстановке. Все больше жителей Ленобласти хотят отдать свой голос. Так на 12 часов дня в Ломоносовском районе уже проголосовали 19,58% жителей на выборах в Госдуму и 18,81% в Заксобрание региона.

Активная явка наблюдается и в других районах Ленобласти. В поселке Семрино Гатчинского района проголосовала «за будущее своих внуков и правнуков» 96-летняя Вера Егорова – ветеран Великой Отечественной войны. Впервые в своей жизни на выборы пришли 18-летние девушки Полина и Саша. С этим знаковым событием их поздравила глава поселка Новый свет Елена Огнева, вручив девушкам небольшие подарки. Об этом сообщает online47.

Люди приходят всей семьей, с детьми. Так, фельдшер скорой помощи Виктория Шутова пришла с сыном на избирательный участок в Выборге.

На выборы проголосовать идут и представители местной администрации. На избирательном участке №810 в Сланцах свой голос за выбранных кандидатов отдал глава Сланцевского района Валерий Кравченко. Он отметил, участие в выборах — обязанность каждого, ответственность за развитие и благополучия страны, Ленобласти.

На всех избирательных участках 47 региона соблюдаются правила избирательного процесса, так и меры коронавирусной безопасности. На входе петербуржцам измеряют температуру, выдают маски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

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Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют
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