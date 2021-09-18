Явка на выборах в Госдуму по России составила более 31%

Явка на выборах в Госдуму по России составила более 31%
Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

Общая явка на выборах в Госдуму 18 сентября по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 31,51%.

Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.

В России проходит второй день выборов. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день выборов в Петербурге не было инцидентов с журналистами.

выборы 2021 Россия


 

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