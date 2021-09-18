В первый день выборов в Петербурге не было инцидентов с журналистами

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге за первый день выборов, 17 сентября, не было зафиксировано ни одно негативного инцидента с участием журналистов. Такое заявление сделал Дмитрий Шерих, председатель петербургского отделения Союза журналистов России.

При этом, по его словам, сегодня начали поступать сигналы о конфликтных ситуациях в некоторых избирательных участках в Выборгском районе. Вопросы появились к официально аккредитованным журналистам одного из СМИ.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга напомнил, что «любое ограничение прав журналиста, любое воспрепятствование законной деятельности журналиста неприемлемы и караются законом». И добавил, что аккредитованные журналисты имеют полное право вести фото- и видеосъемку на избирательных участках.

Координатор Центра общественного наблюдения Общественной палаты Петербурга Ирина Артюхова рассказала со ссылкой на данные наблюдателей, что в обоих случаях журналистам вести съёмку не запрещали. Сотрудники УИК 333 сделали представителю СМИ замечание и не разрешили снимать журнал регистрации избирателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известные петербургские спортсмены проголосовали на выборах.