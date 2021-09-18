Известные петербургские спортсмены проголосовали на выборах

Во второй день голосования на избирательные участки в Петербурге пришли олимпийские призеры разных лет.

Так, среди них оказался и 94-летний олимпийский чемпион Мельбурна по гребле на каноэ Павел Петрович Харин. После выхода с участка он отметил не только важность выбора новых депутатов, но и высокий уровень организации выборов. По его словам, идея с трехдневным голосованием была удачной, так как у всех желающих появилась возможность отдать свой голос.

Другой избирательный участок посетил 24-летний Михаил Артамонов, бронзовый призер Олимпиады в Токио по тхэквондо WTF. Михаил поддерживает идею о том, что каждому жителю Петербурга важно прийти и сделать свой выбор.

По словам члена Горизбиркома Санкт-Петербурга Юрия Кузьмина, преемственность среди спортсменов города распространена не только в профессиональной среде.

В России проходит второй день выборов. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что явка на выборах в Госдуму составила 25,64%.