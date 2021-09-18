Явка на выборах в Госдуму составила 25,64%

Явка на выборах в Госдуму составила 25,64%
Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Явка на выборах в Госдуму по России к 15:00 по московскому времени 18 сентября составила 25,64%, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Минимальная явка зафиксирована в Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная — в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии.

Фото: ЦИК России

В России проходит второй день выборов. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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