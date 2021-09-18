В Петербурге пресекли попытки вброса бюллетеней на выборах

В России начались выборы в Государственную думу. Фото: gazeta.spb.ru

В России начались выборы в Государственную думу. Фото: gazeta.spb.ru

Представители избиркомов совместно с правоохранителями пресекли две попытки вброса избирательных бюллетеней на выборах в Северной столице. Об этом сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он рассказал в ходе брифинга, который состоялся утром 18 сентября, что такие случаи в первый день выборов в Центральном районе Петербурга, а в субботу проверяется сообщение по Петроградскому району.

По словам Кузьмина, действия молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако записи предстоит еще отметить.

«По картинке видно, что молодому человеку не дали проголосовать, — сказал Кузьмин.

Также он добавил, что все попытки подобных нарушений будут жестко пресекаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что явка на выборах в Госдуму по России составила более 31%.