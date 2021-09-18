Gazeta.SPb рассказывает, как в Петербурге прошел второй день выборов

В Петербурге завершился второй день выборов в Государственную Думу РФ и в Законодательное собрание Северной столицы. Gazeta.SPb рассказывает, как проходило голосование.

По данным горизбиркома на 15:00, явка в Петербурге составила 16,68% на выборах в Госдуму и 15,7% на выборах в ЗакС Петербурга.

Мобильные группы Общественного штаба по различным обращениям сегодня выезжали шесть раз, сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. По его словам, они постоянно мониторят ситуацию, ездят по участкам. На брифинге он прокомментировал конкретные случаи, по которым были обращения.

114-я участковая избирательная комиссия

Была информация, что член этой комиссии с правом решающего голоса – жена кандидата в депутаты ЗакСа. Выяснилось, что в 2017 году они развелись. Поэтому никакого нарушения закона там нет, рассказал Кузьмин.

Участок 1379 Московского района

Были обращения, что и наблюдателей, и членов комиссии с правом совещательного голоса удаляют с участков для проветриваний. «Мы понимаем, что это рекомендация Роспотребнадзора с одной стороны, с другой – удалять принудительно наблюдателей и членов комиссии нельзя, их можно только просить об этом», — сказал Кузьмин. В итоге делать это строжайше запретили.

Кроме того, камера видеонаблюдения там была частично перекрыта на непродолжительное время чем-то вроде картонной коробки. Горизбирком будет разбираться и обязательно даст оценку, ведь это совершенно недопустимо – даже на непродолжительное время.

Также была информация, что в связи с этими инцидентами приехали сотрудники МВД. «Да, они приехали, провели опрос, ждем их вердикта», — сказал Юрий Кузьмин.

908 участок

В Красногвардейском районе полиция задержала члена УИК №908 с правом решающего голоса Ярослава Доскаля. Юрий Кузьмин, сославшись на председателя ТИКа, сказал так: «Идет второй день интенсивного голосования. Все устали. Чдены комисси все люди, есть локальные и не очень локальные конфликты, сейчас данный член комиссии находится на избирательном участке. Главное никому не ругаться. Инцидент исчерпан».

Карандашные заметки в списках избирателей

Также Кузьмин прокомментировал жалобу депутата Госдумы РФ Елены Драпеко о карандашных заметках в списках избирателей на участках.

«Конечно, все заметки в списках избирателей необходимо делать только ручкой. Но в своей практике я сталкивался, когда в случае, например, надомного голосования люди делают отметки сначала карандашом и только потом ручкой, чтобы банально не ошибиться. Надо разбираться в конкретной ситуации», – сказал он.

Конфликтные ситуации с журналистами

По словам главы петербургского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Петербурга Дмитрия Шериха, если первый день голосования прошел без каких-либо нарушений прав журналистов, то сегодня начали поступать сигналы о конфликтных ситуациях в некоторых УИК – в частности, на участках 333 и 336 в Выборгском районе с участием официально аккредитованных журналистов «Невских новостей».

Координатор Центра общественного наблюдения Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Артюхова сообщила, центр сразу связался с наблюдателями, заявившими, что журналистам не запрещали вести съемку.

«Сотрудники УИК 333 сделали журналисту замечание и не разрешили снимать журнал регистрации избирателей, где размещаются персональные данные», — отметила она.

А на участке 336 наблюдателей снимали на видео без предварительного уведомления.

Обвалился потолок

В какой-то члены Общественного штаба по наблюдению за выборами вместо членов избирательной комиссии и самих избирателей УИК № 556 обнаружили на видео ремонтников. Выяснилось, что в помещении обвалилась штукатурка. УИК № 556 объединили с другим УИК в соседнем помещении, где беспрерывно велось видеонаблюдение за деятельностью обоих участков. Поэтому видеонаблюдение не прерывалось.

Напомним, в этом году петербуржцы выбирают состав парламента седьмого созыва и депутатов Государственной думы восьмого созыва. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».