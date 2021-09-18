В Выборгском районе сообщили об исчезновении председателя УИК с ящиками для надомного голосования

Один из очевидцев, представившийся наблюдателем на одном из избирательных участков Выборгского района Северной столицы, сообщил о том, что председатель УИК №399 утром уехал с ящиками для надомного голосования и до сих пор не вернулся. В Петербургской избирательной комиссии информацию пока официально не подтвердили и не опровергли.
Люди, которые присутствуют на участке, рассказали, что председатель УИК №399 в половине десятого утра уехал с ящиками для надомного голосования и его так больше и никто не видел. Член ТИК №22 вызвала полицию. Она сообщила, что книги с подписями избирателей не прошиты, есть листы с одинаковыми номерами и другие непонятные вещи.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.