В Выборгском районе сообщили об исчезновении председателя УИК с ящиками для надомного голосования

В Выборгском районе сообщили об исчезновении председателя УИК с ящиками для надомного голосования
В сети оказалось видео из спортзала одной школы. На нем полицейский говорит, что находится на месте, где было совершено нарушение. Фото: Gazeta. SPb

Один из очевидцев, представившийся наблюдателем на одном из избирательных участков Выборгского района Северной столицы, сообщил о том, что председатель УИК №399 утром уехал с ящиками для надомного голосования и до сих пор не вернулся. В Петербургской избирательной комиссии информацию пока официально не подтвердили и не опровергли.

В сети оказалось видео из спортзала одной школы. На нем полицейский говорит, что находится на месте, где было совершено нарушение, и куда выехала полиция. Об этом сообщает «Мойка 78».

Люди, которые присутствуют на участке, рассказали, что председатель УИК №399 в половине десятого утра уехал с ящиками для надомного голосования и его так больше и никто не видел. Член ТИК №22 вызвала полицию. Она сообщила, что книги с подписями избирателей не прошиты, есть листы с одинаковыми номерами и другие непонятные вещи.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

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