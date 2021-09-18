В Выборгском районе сообщили об исчезновении председателя УИК с ящиками для надомного голосования

В сети оказалось видео из спортзала одной школы. На нем полицейский говорит, что находится на месте, где было совершено нарушение. Фото: Gazeta. SPb

В сети оказалось видео из спортзала одной школы. На нем полицейский говорит, что находится на месте, где было совершено нарушение. Фото: Gazeta. SPb

Один из очевидцев, представившийся наблюдателем на одном из избирательных участков Выборгского района Северной столицы, сообщил о том, что председатель УИК №399 утром уехал с ящиками для надомного голосования и до сих пор не вернулся. В Петербургской избирательной комиссии информацию пока официально не подтвердили и не опровергли.

В сети оказалось видео из спортзала одной школы. На нем полицейский говорит, что находится на месте, где было совершено нарушение, и куда выехала полиция. Об этом сообщает «Мойка 78».