В Петербурге начался третий день голосования

В Петербурге начался третий день голосования
Люди приходят отдать свои голоса целыми семьями, вместе с детьми. Фото: Gazeta.SPb

Утром 19 сентября в Северной столице вновь открылись избирательные участки.

По данным горизбиркома на 15:00 18 сентября, явка в Петербурге составила 16,68% на выборах в Госдуму и 15,7% на выборах в Законодательного Собрания Петербурга.

Мобильные группы Общественного штаба по различным обращениям накануне выезжали шесть раз, сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. По его словам, они постоянно мониторят ситуацию, ездят по участкам. На брифинге он прокомментировал конкретные случаи, по которым были обращения.

В Петербурге проголосовать пришла 100-летняя петербурженка. Люди приходят отдать свои голоса целыми семьями, вместе с детьми. Приходят на выборы и ветераны Великой Отечественной войны, и те, кому только исполнилось 18, и представители местной власти.

Инфографика Gazeta.SPB
Инфографика Gazeta.SPB

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пресекли попытки вброса бюллетеней на выборах. Горожан предупредили, что все попытки подобных нарушений будут жестко пресекаться.

C 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание.

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