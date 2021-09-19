Собянин объяснил, почему в Москве заболеваемость COVID растет

Собянин объяснил, почему в Москве заболеваемость COVID растет
Сергей Собянин - мэр Москвы. Фото: kremlin.ru

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, зараженных новой коронавирусной инфекцией становится больше потому, что только начался учебный год.

Так, Собянин объясняет в эфире телеканала «Россия 1» рост заболеваемости Covid тем, что граждане в начале осени возвращаются из отпусков. Кроме того, у школьников начался новый учебный год.

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и своё здоровье», — заявил Собянин в ответ на вопрос, с чем связан рост заболеваемости COVID.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья.

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