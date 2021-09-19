На выборах досрочно проголосовали более 190 тыс. человек

Люди приходят отдать свои голоса целыми семьями, вместе с детьми. Фото: Gazeta.SPB

Люди приходят отдать свои голоса целыми семьями, вместе с детьми. Фото: Gazeta.SPB

С 29 августа по 16 сентября в труднодоступных областях, а также на судах и полярных станциях досрочно проголосовали 192 928 человек.

Утром 19 сентября в Северной столице вновь открылись избирательные участки. Сегодня — третий, завершающий день голосования. Об этом сообщает ЦИК.

В Петербурге проголосовать пришла 100-летняя петербурженка. Люди приходят отдать свои голоса целыми семьями, вместе с детьми. Приходят на выборы и ветераны Великой Отечественной войны, и те, кому только исполнилось 18, и представители местной власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пресекли попытки вброса бюллетеней на выборах. Горожан предупредили, что все попытки подобных нарушений будут жестко пресекаться.

C 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание.