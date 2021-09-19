Восемь человек погибли при опрокидывании судна в Китае

На юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно. Инцидент произошел 18 сентября на реке в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

По данным правительства города Люпаньшуй, судно, которое было рассчитано на перевозку 40 человек перевернулось на реке Цзанкэ.

По последним данным, удалось спасти 31 человека. Спасатели достали из воды тела восьми погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер с семью петербуржцами, пропавший под Астрахнью, нашелся спустя сутки в Дагестане. Спасатели заявляют, что в медицинской помощи пассажиры «Корвета» не нуждаются.