Восемь человек погибли при опрокидывании судна в Китае

Восемь человек погибли при опрокидывании судна в Китае
Поисково-спасательная операция продолжается. Фото: Pixabay

На юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно. Инцидент произошел 18 сентября на реке в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

По данным правительства города Люпаньшуй, судно, которое было рассчитано на перевозку 40 человек перевернулось на реке Цзанкэ.

По последним данным, удалось спасти 31 человека. Спасатели достали из воды тела восьми погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что катер с семью петербуржцами, пропавший под Астрахнью, нашелся спустя сутки в Дагестане. Спасатели заявляют, что в медицинской помощи пассажиры «Корвета» не нуждаются.

Китай происшествия судно


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восемь человек погибли при опрокидывании судна в Китае
В понедельник температура в Петербурге опустится до 0°
В Великобритании перечислили новые симптомы коронавируса COVID-19
Под Всеволожском ночью загорелась дача
У Октябрьской набережной завалился ПУХТО: грузовик без «лобовухи»
Оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю»
Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме
На выборах досрочно проголосовали более 190 тыс. человек