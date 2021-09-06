Пограничники нашли катер с туристами из Петербурга, пропавший в Каспийском море

Все семь пассажиров катера в порядке и не нуждаются в медицинской помощи. Почему они пропали с радаров - неизвестно. Фото: Pixabay

Все семь пассажиров катера в порядке и не нуждаются в медицинской помощи. Почему они пропали с радаров - неизвестно. Фото: Pixabay

Катер с семью петербуржцами, пропавший под Астрахнью, нашелся спустя сутки в Дагестане. Спасатели заявляют, что в медицинской помощи пассажиры «Корвета» не нуждаются.

«По состоянию на 08:00 катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений [Республика Дагестан]. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Информация об исчезновении катера появилась в воскресенье, 5 сентября. Последний раз туристы, отправившиеся в поход на Каспий, связывались с родными 3 сентября — в тот момент пассажиры «Корвета-750А» находились рядом с Астраханью. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России оперативно инициировали проверку после того, как узнали от спасателей, что связь с судном утеряна.

Водный транспорт исчез с радаров после пересечения 35-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала. Спустя сутки выяснилось, что частный катер «Корвет-750А», двигавшийся из Волгограда в Махачкалу, обнаружен пограничниками возле «западной оконечности острова Тюлений» в Дагестане — судно практически достигло пункта назначения.

Известно, что помимо четверых взрослых на борту катера находится трое детей. Причины, по которым связь с катером оборвалась, однако, не называются. Продолжит ли водный транспорт путешествие, также непонятно. Напомним, что для участия в поисковой операции направили суда даже из Москвы.

Это не первый раз, когда петербуржцы бьют тревогу из-за пропажи близких. Так, в начале июля общественность переживала за супружескую пару яхтсменов, потерявшихся в Атлантическом океане. Путешественники не выходили на связь целый месяц. К счастью, и эта история имеет хэппи-энд: все её участники остались живы.