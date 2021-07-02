«Сломался двигатель, но скоро будут дома»: петербуржцы, потерявшиеся в Атлантическом океане месяц назад, вышли на связь

Супруги Олег и Елена, отправившиеся в путешествие на яхте с Канарских остров к Гибралтарскому проливу, с 3 июня не выходили на связь. В среду, 30 июня, их родственники забили тревогу. К счастью, сегодня стало известно, что с петербуржцами все в порядке.

Как рассказала Gazeta.SPb дочь нашедших путешественников Нина, родители позвонили сами, около 9-10 часов утра 2 июля. Оказалось, яхтсмены столкнулись с серьезной сложностью: на судне произошла поломка двигателя. Такой дефект, объяснила Нина, и сам по себе требует дорогостоящего ремонта, а в связи со множеством коронавирусных ограничений далеко на каждый порт готов пустить иностранцев.

В результате Олег и Елена приняли решение отправиться домой. По предварительным подсчетам, петербуржцы прошли через середину Атлантического океана почти 5 тысяч миль (около 9 тысяч километров), достигнув пролива Ла-Манш. Супруги также отметили, что поделятся подробностями своего путешествия немного позже, когда пристанут к берегам Франции. Дочь путешественников Вера добавляет, что родители скоро окажутся в Санкт-Петербурге.

Напомним, что яхтсмены вышли в плавание 31 мая, дождавшись хорошей погоды на Канарских островах. Они планировали за полторы-две недели добраться от Гран-Канарии в сторону Мадейры, а затем выйти к Гибралтарскому проливу. И Олег, и Елена опытные путешественники, поэтому поначалу близкие не переживали, что супруги не звонят — длительные перерывы случались и раньше.

Однако спустя 3,5 недели родственники стали подозревать неладное: рассказали об истории в социальных сетях и даже успели подать заявление в международный розыск. К счастью, как отмечает Нина, сегодня заявление заберут, и останется лишь дождаться возвращения родителей домой, в Северную столицу.